Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız
Altınordu, Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor
Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur
Afrin'den Acı Haber! Cinderes'te Bir Askerimiz Şehit Oldu
Ankaragücü'nden, İstanbul'da Kritik 3 Paun
Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
Türkiye Ve Abd Münbiç Müzakerelerinde Belli Noktaya Geldi
Slaven Bilic'in Yardımcısından Sürpriz İmza!
Abd'den Yeni Suriye Teklifi! İlk Karar Kağıt Üzerinde Kalmıştı
İran'da Düşen Uçakla İlgili Hükümet'ten İlk Açıklama!
Bursa'da Parkta Gondol Devrildi, Suya Kapılan 5 Kişi Kayboldu
Jose Sosa'dan Mina Başaran Paylaşımı: Büyük Bir Şok Yaşadım
Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi
Dev Derbinin Oranları Belli Oldu! İşte Favori Takım
Elon Musk Yeni Bir Dünya Yaratıyor: Mars'ta Birçok İş Fırsatı Olacak
Yakalanacağını Anlayan Hırsız, İntihara Kalkıştı
Juventus'un Yıldızı Paulo Dybala Kadro Dışı Kaldı
Barcelona'nın Yıldızı Depresyona Girdi: Mutsuzum, Utanıyorum
Ankara'da Belediyenin Otoparkları 1 Tl Oldu
Cenk Tosun'dan Afrin'deki Mehmetçik'e Duygulandıran Mesaj

Slaven Bilic'in yardımcısından sürpriz imza!

SLAVEN BİLİC'İN YARDIMCISINDAN SÜRPRİZ İMZA!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in yardımcısı Nikola Jurcevic, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in yeni teknik direktörü oldu.

Tarih : 12 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Slaven Bilic'in Yardımcısından Sürpriz İmza!(5/10)1

Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic'in teknik heyetinde yer alan Nikola Jurcevic sürpriz bir anlaşmanın altına imza attı.

EKSİ TAKIMINA DÖNDÜ

Hırvatistan Ligi'nde liderdliğini sürdüren Dinamo Zagreb, Mario Cvitanovic ile yollarını ayırmasının ardından boşta olan Nikola Jurcevic ile anlaşma sağladı. 2003-2004 sezonunda Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve futbolculuk döneminde de Hırvat ekibinin formasını giyen 51 yaşındaki isim, uzun bir aradan sonra eski takımına dönmüş oldu.

UZUN SÜRE BILIC'İN YARDIMCIŞLIĞINI YAPTI

Dinamo Zagreb'in ardından 2004-2005'te Avusturya ekibi Salzburg'u çalıştıran Nikola Jurcevic, daha sonra teknik adamlık kariyerine ara verdi ve Slaven Bilic ile birlikte Hırvatistan Milli Takımı'nın yanı sıra Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United'da görev aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Slaven  Bilic  İn  Yardımcısından  Sürpriz  İmza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER