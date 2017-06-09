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SMA'LI BEBEKLERİN İLACI MECLİSTE


SMA'LI BEBEKLERİN İLACI MECLİSTE
Tarih : 09 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : Sma'lı Bebeklerin İlacı Mecliste(10/10)7


Onların yaşamak için tek umutları yurtdışından alınacak ilaçları... Hatay'da “Friedreich Ataksisi” tanısı konulan Devran ve Demir kardeşler kendilerini kurtaracak ilacın temini için yardım beklerken, Antalyalı 2 yaşındaki SMA hastası Arife'nin ilaçlarını ABD'den getirebilmek için açılan yardım kampanyası devam ediyor. CHP, binlerce SMA'lının beklediği ilacın temini için Meclis'e teklif verdi.



SMA'LI BEBEKLERİN İLACI MECLİSTE



Yılbaşından bu yana 21 bebek ve çocuğun hayatının kaybetmesine neden olan nadir görülen kas hastalığı SMA, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü tarafından Meclis gündemine taşındı. CHP Milletvekili Emre Köprülü'nün Meclis'e götürdüğü yasal düzenleme, Türkiye'de söz konusu ilacın muadili üretilinceye kadar ‘Spinriza' adlı ilacın ithalatının serbest olmasını, bu ilacın usule uygun olarak yurtdışı ilaç kullanım başvurusunda bulunan hastalara, koşulsuz ve ücretsiz olarak sağlanabilmesini öngörüyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Sma    Bebeklerin  İlacı  Mecliste    haber

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