Kullanıcı verilerini işleyen ve tutan tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, uyum süreci bugün doluyor. Şirketler SMS'le onay isterken, izin vermeyen kullanıcıların üyeliği iptal oluyor.

Kullanıcı verilerini işleyen ve tutan tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, uyum süreci doluyor. Birçok firma ve şirket vatandaşlara SMS ile gönderdikleri Kişisel Verilerin Koruma Kanunu (KVKK) açıklamaları merak uyandırdı. Şirketler SMS onayı isterken, izin vermeyenlerin üyeliği iptal ediliyor.

SÜRE BUGÜN DOLUYOR

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu'nda uyum süreci bugün itibariyle doluyor. İşletmelerin de 7 Nisan itibariyle süreci tamamlaması gerekiyor.

İŞLETMELERDE SON GÜN TELAŞI SMS YAĞMURUNA NEDEN OLDU

Türkiye'de kişisel verilerin korunması için işletmelere tanınan iki yıllık süre sonunda işletmeler mesajla onay istiyor. 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri kanuna uyumlu hale getirmeye çalışan işletmeler, son gün telaşına girerek çoğu perakende, mağazacılık, giyim, akaryakıt, ulaşım gibi sektörlerden doğrudan müşteri bilgisi tutan firmalar, kullanıcılarını SMS yağmuruna tuttu.

KULLANICILAR CEVAP VERMEZSE ÜYELİK SONA ERİYOR

Üyelik sözleşme ve koşullarını yenileyen işletmeler, müşteri ve üyelerinden yasal izinleri alabilmek için SMS ile onay linkleri gönderiyor. Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun "kabul" edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar buna olumlu cevap vermezse, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/ aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Bu durumda üyelik sona erdirildiği için kullanıcının sepeti, puanları vs. siliniyor.

1 MİLYON TL'LİK CEZA

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. KVK Kanunu kapsamında kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Kaynak: haberinburada