Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

snapchat 3d efektlere hazırlanıyor!

SNAPCHAT 3D EFEKTLERE HAZIRLANIYOR!

Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:47
Puan Ver : Snapchat 3D Efektlere Hazırlanıyor!(6/10)3


Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.





Özellikle gençler arasındaki popülerliği giderek artan ve ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılan Snapchat uygulamasına önümüzdeki günlerde devrimsel bir özellik gelebilir. Bu iddianın kaynağı, Snapchat'ın açtığı yeni bir iş ilanı.



Snapchat'in yeni özelliği ne olacak?



Henüz resmi bir açıklama olmadığı için ancak tahminleri sizlerle paylaşabiliyoruz. Ancak bunlar bile dikkat çekici. Yayınlanan iş ilanında Snapchat'in 3D karakterler üzerinde uzmanlaşan birine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Peki Snapchat gibi görüntülü ve sesli mesajlaşma uygulamasının 3D karakter çizimi ile nasıl bir ilgisi olabilir?



Snapchat efektlerine bazı yenilikler ekleneceği tahmin ediliyor. AR yani artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen yeni efektler bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Spectacles isimli video çekebilen gözlükle de bir ilişkisi olabileceği tahmin edilen bu özelliğin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi duruyor.



Bitmoji ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan Snapchat, yeni 3D özelliğini Bitmoji ile de birleştirebilir. 3D Bitmoji karakterleri ile efekt listesini zenginleştirmesi söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Gerçek olan tek şey Snapchat'in asla yerinde durmadığı ve sürekli farklı yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıktığı. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



Google Güvenilir Kişiler isimli uygulamasını duyurdu!








Etiketler: Snapchat  3D  Efektlere  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER