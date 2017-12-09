ABDli baba, cep telefonuna yüklediği bir program sebebiyle kızına uzunca bir süre işkence yaptı. Korkunç görüntüleri kameraya alarak Facebook'tan paylaşan cani baba tutuklandı.

Alex J. Harrison isimli 33 yaşındaki adam, Snapchat isimli programı telefonuna indiren kızına öfkelenerek onu cezalandırdı. Vahşi adam, kameraya aldığı görüntüleri internette paylaşması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KEMERLE DÖVDÜ, SAÇLARINI KAZIDI

ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olayda, kızına sinirlenen adam önce onu bağladı. Genç kızı kemerle dövmeye başlayan baba, daha sonra saçlarını zorla tıraş etti. Tamamen kel bıraktığı çocuğunu ekrana bakmaya zorlayan adam, tüm bu görüntüleri baştan sona telefonu ile kaydederek Facebook'a yükledi.

TUTUKLANDI

Korkunç görüntüleri gururla sergileyen adam kısa süre sonra polis tarafından tutuklanarak, çocuk istismarı suçlamasıyla hapishaneye gönderildi.

"SNAP ATMAKTAN BAŞKA YAPTIĞI BİR ŞEY YOK"

Cani baba videonun başında "Yetişkin olmak istiyor. Snapchat okulda bir işine yaramaz. Snap atmaktan başka yaptığı bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin." diyor. Daha sonra çocuğa eziyet etmeye başlayan adam, tüm bu anları baştan sona kaydediyor.

1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

9. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki kızın ismi açıklanmazken, Ferriday Emniyet Müdürlüğü, kızın evde olup olmadığı ya da yetkililerin bakımı altına alınıp alınmadığını söylemeyi reddetti. Yetkili görüntülerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İşkencenin yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada