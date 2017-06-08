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snapchat'in indirme rakamları gün geçtikçe düşüyor

SNAPCHAT'İN İNDİRME RAKAMLARI GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜYOR

Analistlere göre Snapchat'in büyüme hızı son iki aydır ciddi bir şekilde yavaşladı. Özellikle Facebook ve Instagram'daki hikaye özelliği Snapchat'in işlerini bozmaya devam ediyor.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:48
Puan Ver : Snapchat'in İndirme Rakamları Gün Geçtikçe Düşüyor(8/10)9


Snap firması ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıklamıştı.. Buna göre, geçen yılın ilk üç ayında 104,6 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde de 2,2 milyar dolar zarar etmişti.



2017 yılının ikinci çeyreğinin ilk iki ayına ait istatistiklere göre, Snapchat uygulamalarının toplam indirme rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 22 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca iPhone kullanıcıları arasında Snapchat indirme oranının yüzde 40 düşmesi de göze çarpıyor.



Analistlere göre Instagram'ın Snapchat'teki hikaye gibi birçok özelliğini platformuna eklemesi düşüşün arkasındaki nedenler arasında yer alıyor.



CEO Evan Spiegel ayrıca, Snapchat'in reklam çalışmaları konusunda da ikinci ve üçüncü çeyreğin en yavaş olduğu dönem olduğunu kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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