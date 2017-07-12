Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 Milyon Euro'ya Lyon'a Sattı
Türk Boksör Tunahan Keser, 19 Gündür Bulunamıyor
Son Dakika: Ohal Komisyonu Göreve Başlıyor! İşte Çalışma Esasları
Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı
Dev Mısırların Arasında Kaybolan Polis, Karşılaştıklarıyla Şok Oldu!
“Dünyayı Bu Yalanlarla Kandırmayın, Tutuklu 2 Gazeteci Var“
Hz. İsa İle Evlenip, Ömür Boyunca Bekaretlerini Korumaya Yemin Ettiler
Ramazanda Sigara Dayağının Cezası Belli Oldu
Clintonlar'ın Kızından, Koltuğunu Kızına Devreden Trump'a Jet Yanıt!
Yanan Araca Cesurca Müdahale Eden Yaşlı Adam Tekmesiyle Hayat Kurtardı
Öcalan Armalı Terörist Fotoğrafı, Abd Ordusunun Dergisine Kapak Oldu
Emre Mor, Hazırlık Maçında Rakiplerini Bir Bir Geçti
Hackerlar Şirket Maillerine Dadandı
Beyoğlu'nda Toprağın Altından 8 Bin Liralık Zehir Çıktı
Başbakan Yıldırım: İhanetinin Bedelini Ödemeyen Tek Bir Fetö'cü Kalmayacak
İranlı Kadınlar Arabalarında Başörtü Çıkarmaya Başladı, Ülke Karıştı!
Snapchat'in Piyasa Değeri 18 Milyar Dolara Düştü
Beşiktaş, Gaziantepsporlu Orkan Çınar'la Anlaştı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da "Efsane Forma"Yı Giydi
'mavi Bereli' Komandolar Katar'da

Snapchat'in Piyasa Değeri 18 Milyar Dolara Düştü

SNAPCHAT'İN PİYASA DEĞERİ 18 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın piyasa değeri 36 milyar dolardan 18 milyar dolara kadar düştü.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Snapchat'in Piyasa Değeri 18 Milyar Dolara Düştü(9/10)5

New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15.44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8.9 kayıpla 15.47 dolardan günü tamamladı. Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan ilk halka arz edildiği fiyatın (IPO) altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi. 2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25.75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.

FARK KAPANIYOR

Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı 3 kattan fazla geçmişti.

Gelinen noktada ise Snapchat'in piyasa değeri ile Twitter'ın piyasa değeri arasında sadece 4.3 milyar dolarlık fark kaldı. Twitter bugünkü kapanış itibariyle 13.7 milyar dolar piyasa değerine sahip.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Snapchat  İn  Piyasa  Değeri  18  Milyar  Dolara  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER