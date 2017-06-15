İnternet devi Snapchat'in bir sonraki nesil gözlükleri, yeni iddiaya göre bu ilgi çekici işlevle gelebilir!



Snapchat'e bağlanan güneş gözlüğü Spectacles Avrupa'da henüz satışa sunuldu ancak iddialara göre gözlüklerin ikinci sürümü yola çıktı bile.



Yeni gözlükler hakkındaki detaylar şimdilik kısıtlı ancak TechCrunch ile konuşan kaynaklara göre Snap, piyasadaki gözlüklerden "oldukça farklı" bir cihaz üzerinde çalışıyor. İddiaya göre yeni nesil Spectacles'ın en önemli yeniliği, artırılmış gerçeklik işlevleri olacak.







kaynak:hürriyet