Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

snapdragon 625'li yeni blackberry görüldü

SNAPDRAGON 625'Lİ YENİ BLACKBERRY GÖRÜLDÜ

BlackBerry'nin yeni bir telefon satışa çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. TLC'nin sitesinde görülen bu telefon Snapdragon 625 işlemciyle geliyor.

Tarih : 28 Haziran 2017, 11:25
Puan Ver : Snapdragon 625'li Yeni Blackberry Görüldü(9/10)9


BlackBerry'nin yeni bir telefon satışa çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. TLC'nin sitesinde görülen bu telefon Snapdragon 625 işlemciyle geliyor.



Bu yılın başında çıkardığı KeyOne ile son derece başarılı bir satış grafiği yakalayan BlackBerry, çok yakında yeni bir telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefon BlackBerry'nin telefonlarını üreten Çinli telefon üreticisi TLC'nin internet sitesinde yer alan yeni bilgiler sayesinde ortaya çıktı.



TLC'nin sitesinde yer alan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da belli oldu. İlk olarak telefonun ekranı 1080p çözünürlükte ve 16:9 oranında olacak. Bu da telefonun çok büyük ihtimaelle tamamen dokunmatik bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Yani şirket ile özdeşleşen QWERTY klavye en azından fiziki olarak olmayacak. Telefonun işlemcisi ise Snapdragon 625 olacak. Kanadalı telefon üreticisinin yeni telefonu hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak bu yeni telefon hakkında çok daha fazla detay önümüzdeki günlerde açıklık kazanacaktır.



 



Huawei Türkiye'de neden başarılı olamıyor?







Etiketler: Snapdragon  625  Li  Yeni  Blackberry  Görüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER