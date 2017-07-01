

Özel izin alarak Slovakya kampına katılmayan Sneijder, adım adım Serie A yolcusu... İtalyan Sky İtalia'nın haberine göre, yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers, Çizme'de Sampdoria kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi. İki tarafın yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve artı bonuslarla anlaşma sağladığı belirtildi. Sneijder'in sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yazsa da yönetim kulüp bulması halinde yıldız oyuncuyu bedavaya bırakacak ve 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretini tasarruf olarak sayacak. Sneijder'siz bir takım yaratmak isteyen Tudor'un ise saha içi lideri dün basın önünde imzayı atan Belhanda olacak.







kaynak:sabah