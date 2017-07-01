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sneijder, çizme'ye doğru yola çıktı

SNEİJDER, ÇİZME'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Slovakya kampına gitmeyen Sneijder'in menajeri Albers'in, İtalya'da Sampdoria ile anlaştığı iddia edildi

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:03
Puan Ver : Sneijder, Çizme'ye Doğru Yola Çıktı(6/10)5


 Özel izin alarak Slovakya kampına katılmayan Sneijder, adım adım Serie A yolcusu... İtalyan Sky İtalia'nın haberine göre, yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers, Çizme'de Sampdoria kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi. İki tarafın yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve artı bonuslarla anlaşma sağladığı belirtildi. Sneijder'in sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yazsa da yönetim kulüp bulması halinde yıldız oyuncuyu bedavaya bırakacak ve 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretini tasarruf olarak sayacak. Sneijder'siz bir takım yaratmak isteyen Tudor'un ise saha içi lideri dün basın önünde imzayı atan Belhanda olacak.



 



kaynak:sabah








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