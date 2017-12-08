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Sneijder dönemi bitti, işte yeni takımı

SNEİJDER DÖNEMİ BİTTİ, İŞTE YENİ TAKIMI

Fransız ekibi Nice'te forma giyen Wesley Sneijder, Amerikan Ligi ekiplerinden La Galaxy ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Sneijder Dönemi Bitti, İşte Yeni Takımı(8/10)4

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'in yolunu tutan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, MLS ekibi La Galaxy ile anlaştı.

Sneijder, Fransa Liginde Nice'te tutunamamış ve uzun süre kadroya girememişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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