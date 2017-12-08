SNEİJDER DÖNEMİ BİTTİ, İŞTE YENİ TAKIMI
Fransız ekibi Nice'te forma giyen Wesley Sneijder, Amerikan Ligi ekiplerinden La Galaxy ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'in yolunu tutan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, MLS ekibi La Galaxy ile anlaştı.
Sneijder, Fransa Liginde Nice'te tutunamamış ve uzun süre kadroya girememişti.
Kaynak: haberinburada
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