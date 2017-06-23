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sneijder'de yönetime rest! gelmiyorum

SNEİJDER'DE YÖNETİME REST! GELMİYORUM

Wesley Sneijder, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararın bir an önce verilmesini istedi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Sneijder'de Yönetime Rest! Gelmiyorum(9/10)11


Yönetimin '26 Haziran'da kampa katıl' çağrısı yaptığı Hollandalı yıldızın karşılık olarak, "Bu tarihe kadar hakkımda bir karara varın. Eğer gelecek planlarında yer almıyorsam kampa katılmak yerine ailemle geleceğim adına karar almalıyım" yanıtını verdiği belirtiliyor.



Öte yandan Sneijder'in menajeri Guido Albers'in de İstanbul'a geldiği öğrenildi. Albers'in Başkan Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşerek, ayrılık olması halinde bunun nasıl gerçekleşeceğini masaya yatıracağı bildirildi.



ROBERTO MANCINI ÇAĞIRIYOR



Galatasaray'dan yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın para kazanan 33 yaşındaki maestronun, serbest kalma bedeli 7.5 milyon Euro. Albers'in yönetimden indirim istemesi bekleniyor.



Wesley ile Kanada'dan Montreal ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin göreve geldiği Rusya'dan Zenit'in yanı sıra başka kulüplerin de ilgilendiği ifade ediliyor. Mancini'nin geçen sezon 33 maçta 5 gol, 17 asistle oynayan eski öğrencisini takımında görmek istediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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