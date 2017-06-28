Hakkında çıkan haberlerden rahatsız olan Wesley, hem Tudor hem de Başkan Özbek'le görüşecek







Yarın İstanbul'a dönecek olan Sneijder'in teknik direktör Tudor ile yapacağı görüşme sonrasında başkan Dursun Özbek ile de bir araya geleceği öğrenildi. Hollandalı yıldızın, hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğu, hocası ve yönetimden kendisi hakkındaki net kararı duymak istediği bildirildi. Maaşı 5 milyon Euro'yu bulan Wesley'in, ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.











kaynak:sabah