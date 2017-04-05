

Yöneticilerin bir bölümü Hollandalı yıldızın büyük tecrübesiyle bu iki kritik karşılaşmada mutlaka oynaması gerektiğini savunurken, diğer yöneticiler "Teknik direktörümüz İgor Tudor'un kararına saygı duyalım. Sneijder'in fazla kiloları olduğunu herkes görüyor, bu da performansını etkiliyor" görüşüyle Hırvat teknik adama destek verdiler.







kaynak:sabah