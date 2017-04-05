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sneijder'in tecrübesi mi yoksa fazla kiloları mı?

SNEİJDER'İN TECRÜBESİ Mİ YOKSA FAZLA KİLOLARI MI?

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in zorlu Başakşehir deplasmanı ve ardından oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Adanaspor maçında yedek kalması sarıkırmızılı yönetimi ikiye böldü.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:32
Puan Ver : Sneijder'in Tecrübesi Mi Yoksa Fazla Kiloları Mı?(9/10)10


 Yöneticilerin bir bölümü Hollandalı yıldızın büyük tecrübesiyle bu iki kritik karşılaşmada mutlaka oynaması gerektiğini savunurken, diğer yöneticiler "Teknik direktörümüz İgor Tudor'un kararına saygı duyalım. Sneijder'in fazla kiloları olduğunu herkes görüyor, bu da performansını etkiliyor" görüşüyle Hırvat teknik adama destek verdiler.



 



kaynak:sabah








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