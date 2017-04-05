SNEİJDER'İN TECRÜBESİ Mİ YOKSA FAZLA KİLOLARI MI?
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in zorlu Başakşehir deplasmanı ve ardından oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Adanaspor maçında yedek kalması sarıkırmızılı yönetimi ikiye böldü.
Yöneticilerin bir bölümü Hollandalı yıldızın büyük tecrübesiyle bu iki kritik karşılaşmada mutlaka oynaması gerektiğini savunurken, diğer yöneticiler "Teknik direktörümüz İgor Tudor'un kararına saygı duyalım. Sneijder'in fazla kiloları olduğunu herkes görüyor, bu da performansını etkiliyor" görüşüyle Hırvat teknik adama destek verdiler.
kaynak:sabah
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