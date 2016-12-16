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sniper elite 4 sistem gereksinimleri

SNİPER ELİTE 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sniper Elite 4 yakında çıkacak olan, çoğu oyuncunun beklediği bir FPS oyunu. Daha önceden kısa bir tanıtım videosuyla çıkışını garantileyen Sniper Elite 4 sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Sniper Elite 4 Sistem Gereksinimleri(7/10)6


Sniper Elite 4 yakında çıkacak olan, çoğu oyuncunun beklediği bir FPS oyunu. Daha önceden kısa bir tanıtım videosuyla çıkışını garantileyen Sniper Elite 4 sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



 



İlk 3 oyunuyla büyük beğeni toplayan seri 4. oyunu ile dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 4. oyunun teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



MİNİMUM Sitem Gereksinimleri





  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10





  • İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent





  • Bellek: 4 GB RAM





  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)





ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri





  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10





  • İşlemci: Intel CPU Core i7-3770 or AMD equivalent





  • Bellek: 8 GB RAM





  • Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 970 / AMD GPU Radeon RX 480





14 Şubat 2017'de  PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak. Oyunun ön siparişinin Steam'de ₺89.90 olduğunu da söylemek gerek.



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Etiketler: Sniper  Elite  4  Sistem  Gereksinimleri    haber

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