Galatasaray'ın başarılı orta sahası Sofiane Feghouli, Foot Mercato dergisine sarı-kırmızılılar ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrıldığını söyleyen Feghouli, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile de sorunlar yaşadığını açıkladı.

Bir futbolcunun kariyerinde İngiltere'de oynamanın önemli olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Ancak antrenör ve kulübü iyi seçmek gerekiyor. Bana forma şansı vermelerine rağmen kötü performans sergilemem söz konusu değil. Oynamayı hak etmeme rağmen bana fırsat verilmedi" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Türkiye'de Belhanda, Nasri gibi kalitesini ispatlamış futbolcuların forma giydiğini belirten başarılı futbolcu, "Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Türkiye ligi gelişmekte ve birçok futbolcunun ilgisini çeken bir lig" dedi.

Transfer döneminde sarı-kırmızılı yöneticilerin kendisiyle yakından ilgilendiğini söyleyen Cezayirli futbolcu, "Galatasaraylı futbolcu olduğunda herkes sana saygı gösteriyor. Seni motive ediyorlar ve cesaretlendiriyorlar. Ama sahada ciddi olunması gerekiyor. Çünkü senden en iyi performansı bekliyorlar. West Ham United'dan sonra yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Taraftarlarca sevilmeye ve büyük bir kulübün içerisinde yer almaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DAKİ HABERLERDE GÖSTERİLEN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞMADIM"

Türkiye ile ilgili düşüncelerini de aktaran Feghouli, "Çok şaşırdım. Burada gördüğümle Fransa'da haberlerde gösterilen Türkiye imajı aynı değil. İnsanların çok sıcak olduğu bir ülke burası. İstanbul'da istisnai bir yaşam kalitesi var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Futbol sahasındaki performansımı da olumlu etkiliyor. Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptım" değerlendirmesinde bulundu.

"UZUN VADEDE GALATASARAY'DA GÖRÜYORUM"

Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve insanların dinini sorgulamamasının Galatasaray'ı seçerken olumlu etkilediğini açıklayan yıldız futbolcu, "Daha önce birçok Fransız kulübünden teklif geldi ancak bir daha Fransa'da oynamayı düşünmüyorum. Kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray'da görüyorum" şeklinde konuştu.

Feghouli, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile takım arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cezayirli futbolcu, ayrıca Türkiye'deki futbol atmosferinin başka bir yerde olmadığını da ifade etti.

Kaynak: haberinburada