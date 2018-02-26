SOFRA/COMPASS GROUP TÜRKİYE, 6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Ünlü yemek şirketi Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu yıl 6 bin kişiye iş imkanı sunacak.
Sofra Compass Group açıklamasına göre, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 500 binden fazla çalışanı bulunan, 5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip ve 17.8 milyar sterlin cirosu olan yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group'un bir parçası olan Sofra/Compass Group Türkiye, 2017 yılı ekonomi verilerini açıkladı.
2017'DE 3 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI
Türkiye'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik büyüme kaydeden grup, 2018 yılında da çift haneli büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. 2017 yılında 3 bin kişiye istihdam sağlayan Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu rakamı 2018 yılında 2 katına çıkararak, 6 bin kişiye daha iş imkanı sunacak.
Kaynak: haberinburada
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