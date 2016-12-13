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soğuk hava kalp krizini tetikliyor!

SOĞUK HAVA KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR!

"Dışarıya çıkarken kıyafetlerinizi buna göre seçin, soğuk havalarda aşırı egzersizden kaçının, soğuk hava ile teması elinizden geldiği kadar kısa tutun"

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:21
Puan Ver : Soğuk Hava Kalp Krizini Tetikliyor!(6/10)4



Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kış mevsiminde kalp krizi sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek, iklim geçişlerinde kalbin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.




Havaların giderek soğumaya başladığını anımsatan Dr. İsmail Erdoğu,"Birçok bölgede kar yağışı var, özellikle iç Anadolu bölgesinde ciddi bir iklim değişimi var.




Soğuk havanın kendisi göğüs ağrılarını tetikleyen bir şey, onun için bu dönemde hastalarımız dışarıya çıkarken kıyafetlerini buna göre seçmeleri; aşırı egzersizlerden soğuk havalarda kaçınmaları, soğuk hava ile temasın ellerinden geldiği kadar kısa tutulmasında fayda var.




Soğuk havaya çıkıldığı zaman göğüslerinde baskı, yanma gibi bir takım şikayetler varsa bu durumu biran önce doktorlarına bildirmeleri gerekiyor" dedi.




Mevsimlerin değişmesiyle birlikte insanların yeme tarzlarında da değişlik olduğunu belirten Erdoğu,"Kış mevsiminde taze sebze ve meyvelere ulaşmak biraz daha güç, hastalar genelde konserve yiyecekleri tercih ediyorlar, bunun yanında yağlı besinler daha çok tüketiliyor.




Dolayısıyla özellikle diyetinin çok iyi olması gereken bypasslı hastalar, şeker hastaları gibi hastaların kışın da diyetlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.




Kış mevsiminde kalp krizi sayısında ciddi artış gözlendiğine dikkat çekerek, iklim geçişlerinde kalbin bu durumdan olumsuz etkilendiği söyledi.



 



kaynak:habertürk















Etiketler: Soğuk  Hava  Kalp  Krizini  Tetikliyor    haber

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