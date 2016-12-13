

Havaların giderek soğumaya başladığını anımsatan Dr. İsmail Erdoğu,"Birçok bölgede kar yağışı var, özellikle iç Anadolu bölgesinde ciddi bir iklim değişimi var.



Soğuk havanın kendisi göğüs ağrılarını tetikleyen bir şey, onun için bu dönemde hastalarımız dışarıya çıkarken kıyafetlerini buna göre seçmeleri; aşırı egzersizlerden soğuk havalarda kaçınmaları, soğuk hava ile temasın ellerinden geldiği kadar kısa tutulmasında fayda var.