

Denizli, başta UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale'si ve diğer termal kaynaklarıyla sömestirde "sıcak tatil" isteyenlerden yoğun ilgi gördü.







Termal su bakımından zengin bir potansiyele sahip Denizli, sahip olduğu termal tesislerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste hizmet veriyor.







Günü birlik pansiyonlardan 5 yıldızlı otellere, kaplıcalardan termal tesislerdeki fizik tedavi hizmetine kadar farklı kategoride hizmet sunan tesislerde, yaklaşık iki haftalık yarı yıl tatili boyunca yoğunluk yaşandı.







Tesislerde soğuk havaya rağmen termal suyun sıcaklığına kendini salan tatilciler, ısısı 38 ile 41 derece arasında değişen suyun keyfini çıkarıyor. Özel aile havuzları ve sıcak kaydıraklı havuzların yanı sıra hamam, sauna, jakuzi ve buhar odası gibi seçenekler de sunuluyor.







-"Yüzde 100 doluluk"







Pamukkale Turizm Derneği Başkanı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil döneminde yüzde 100 doluluk yaşandığını belirtti.







Bölgenin termal kaynaklar bakımından zenginliğine dikkati çeken Kaya, "Kış mevsiminde yoğunluk artıyor. Soğuk havada gelen misafirler sıcak suyun tadını çıkarıyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Ayrıca yakın çevremizden günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Yoğunluktan dolayı bu sömestir döneminde bazı misafirlere cevap veremedik. Bazı misafirlerimizi geri çevirmek durumunda kaldık." diye konuştu.







Kaya, sağlık amaçlı gelen konuklara doktorların ücretsiz danışmanlık hizmeti de verdiğini belirterek, bu görüşmelere göre tedavi uygulandığını kaydetti.







"Termal iyi gelir" kampanyası







Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Pamukkale'deki otelleri çatısı altında toplayan Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de yaz aylarında ara verdikleri "Termal iyi gelir" kampanyasını tekrar başlattıklarını ifade etti. Kampanyayla termal kaynaklardan daha çok kişinin faydalanmasını amaçladıklarını aktaran Şen, yerel yönetimlerin de kendilerine destek verdiğini söyledi.







Şen, bölgedeki termal tesislerin, pansiyonlar hariç 7 bin yatak kapasitesi bulunduğunu ifade ederek, "Özellikle 15 günlük sömestir tatilinde Pamukkale ve Sarayköy'deki termal tesislerde yoğunluk yaşamaktayız. Bölgemizdeki otellerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e çıktı." ifadelerini kullandı.







- Karne hediyesi termal oldu







Tatilini termal merkezde geçiren Müzeyyen Akın, daha önce de geldiği termal sulardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Her sene geliyoruz, özellikle sömestir tatilinde. Bir defasında kar yağıyordu, öyle yüzdük. Çok memnunum. Bir kaç aile geldik, başka gelecekler de vardı, yer yokmuş." diye konuştu.







İzmir'den gelen Çağdaş Şenışık ise çocuklarının sıcak suyu çok sevdiğini, iç ve dış havuzlardan faydalandıklarını, termal havuzların yanı sıra çamur banyolarının da tercih edilebildiğini kaydetti.







Yunus Emre Nehir, sömestir tatili sonrasında okulundaki arkadaşlarına geçirdiği eğlenceli tatili anlatacağını ifade etti.







Mersin'den gelen beşinci sınıf öğrencisi Şerife Simge Doğan da çamur havuzuyla sıcak suyu çok sevdiğini, babasının karne hediyesi olarak Denizli'ye getirdiğini belirtti.







kaynak:haberler