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soğukkanlı kuyumcu silahlı soyguncuya engel oldu

SOĞUKKANLI KUYUMCU SİLAHLI SOYGUNCUYA ENGEL OLDU

Başkent'te silah ve sis bombasıyla bir kuyumcuya giren soyguncu, iş yeri sahibinin karşı koymasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:20
Puan Ver : Soğukkanlı Kuyumcu Silahlı Soyguncuya Engel Oldu(5/10)2


Başkent'te silah ve sis bombasıyla bir kuyumcuya giren soyguncu, iş yeri sahibinin karşı koymasıyla neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen soyguncu, bir kişiyi yaraladıktan sonra bir aracı gasp ederek olarak yerinden kaçtı.



Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekin Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya elinde silah ve sis bombası bulunan maskeli bir soyguncu girdi. Soyguncuyu gören dükkan sahibi hemen harekete geçerek soyguncuya engel olmak istedi. Bu sırada soyguncu ile dükkan sahibi arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Kuyumcudan böyle bir tepki beklemeyen maskeli soyguncu, panikleyerek silahını ateşleyip dükkandan koşarak çıktı. Durumu fark eden çevredeki esnaf, hırsızı kovalamaya başladı. Bunun üzerine hırsız, rastgele ateş etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında esnaftan Alperen K., soyguncunun silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kendisini kovalayanlara sis bombası atan zanlı, bir otomobili gasp ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



 



 



kaynak:haberler








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