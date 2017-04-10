Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SAAT 22:00'DE DÜŞTÜ...


ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SAAT 22:00'DE DÜŞTÜ...
Tarih : 10 Nisan 2017, 14:10
Puan Ver : Şok Gerçek Ortaya Çıktı! Saat 22:00'de Düştü...(5/10)4


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe  girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında  eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha,  Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında  iddianame hazırlandı.



İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, 15 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Şok  Gerçek  Ortaya  Çıktı  Saat  2200  De  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER