SOKAĞA İDRARINI YAPANLAR YANDI! KENDİ SİLAHLARI İLE VURULACAKLAR
Almanya'da sokaklara idrarını yapanların sayısı gün geçtikçe artıp şehir iyiden iyiye kirlenmeye başlayınca, yetkililer duvarları farklı bir boya ile boyayarak konuya ilginç bir çözüm buldu.
Almanya'da özellikle sarhoş gençlerin sokaklarda ilk buldukları yerlere idrarlarını yapması artık bir kent problemi haline gelince, yetkililer duruma yaratıcı bir çözüm buldu. Sokakların kirlenmesini önlemek için duvarları hidrofobik nano kaplama ile boyayan Almanlar, böylece büyük bir sorunu da kendiliğinden çözmüş oldu.
İŞİN SIRRI BOYADA
Boyanın özelliği üzerine gelen sıvıyı emmek yerine geri püskürtmesi. Bu sayede sokakları tuvalet olarak kullananların idrarlaro kendi üzerlerine dönüyor ve insanlar bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar.
Kaynak: haberinburada
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