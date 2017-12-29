Demet Evgar başrolünde olduğu Aile Arası'ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam Asmalımescit'teki bir barda buluştu. Demet Evgar ve ekip arkadaşaları filmin gişedeki başarısını kutladılar.

DEMET EVGAR ŞAŞTI KALDI

"Çok çalıştık, karşılığını aldık" diyen Demet Evgar çıkışta taksiye bindi. Para isteyen sokak çocuklarının baskısına uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar hem şaştı kaldı, hem panik yaptı.

Kaynak: haberinburada