Aziz Yıldırım'dan Vida Açıklaması: Girişimimiz Olmadı
Beşiktaş'ta Korkutan Sakatlık! Oyuna Devam Edemedi
Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor Sürprizi!
Beşiktaş Ve Fenerbahçe'nin İstediği Yıldız Arjantin'e Transfer Oldu
Erdoğan: Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı, Çünkü Fetö İstila Etmişti
İzmir'in 55 Yıllık Şirketi, 34 Milyon Dolara Rus Milyardere Satıldı
Sokak Çocukları, Ünlü Oyuncuya Korku Dolu Anlar Yaşattı
Fatih Terim'den Drogba Bombası!
Sahadan Çıkarken Kabusu Yaşadı
Mario Gomez: Beni Ben Yapan Yerdeyim
Para Saadet Getirmedi! Piyangoyu Kazandılar Ama Hayatları Mahvoldu
Kimliğini Kontrol Ettiği Hayranına 7 Bin Liralık Hediye Verdi
Sigara Haberi Başına Bela Oldu: Hemen Kovun
Hakan Çalhanoğlu Transfer Dedikodularına Noktayı Koydu!
Süleymanoğlu Ölümsüz Oluyor
Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek
Elektriğe Zam Geliyor
Ryan Babel'e 100. Gol Hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnternet Zehri Artık Eve Girdi
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Tesislerde Elektronik Sigara İçiyor

Sokak çocukları, ünlü oyuncuya korku dolu anlar yaşattı

SOKAK ÇOCUKLARI, ÜNLÜ OYUNCUYA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Bar çıkışı görüntülenen Demet Evgar, evine gitmek isterken bindiği taksinin üzerine sokak çocukları çıktı. Evgar, korku dolu anlar yaşadı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Sokak Çocukları, Ünlü Oyuncuya Korku Dolu Anlar Yaşattı(7/10)3

Demet Evgar başrolünde olduğu Aile Arası'ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam Asmalımescit'teki bir barda buluştu. Demet Evgar ve ekip arkadaşaları filmin gişedeki başarısını kutladılar.

DEMET EVGAR ŞAŞTI KALDI

"Çok çalıştık, karşılığını aldık" diyen Demet Evgar çıkışta taksiye bindi. Para isteyen sokak çocuklarının baskısına uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar hem şaştı kaldı, hem panik yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sokak  Çocukları  Ünlü  Oyuncuya  Korku  Dolu  Anlar  Yaşattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER