

Pazaryeri Belediyesi tarafından sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje hazırlanıyor.







Pazaryeri Belediye Başkanlığı binasında, yapılan proje hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halktan gelen şikayetler doğrultusunda böyle bir proje yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje çizimi tamamlandı.







kaynak:haberler