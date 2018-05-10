SOKAK KÖPEKLERİ AHIRDAKİ SÜRÜYE SALDIRDI: 100 HAYVAN TELEF OLDU!
Şırnak'ta 15 sokak köpeği, ahırda bulunan koyun ve keçilere saldırdı, 50 koyun ve 50 keçi telef oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırda 100 küçükbaş hayvanı telef etti.
15 SOKAK KÖPEĞİ 100 KOYUN VE KEÇİYE SALDIRDI
Beytüşşebap ilçesi Tatar mahallesinde bulanan bir ahır içerisindeki 100 keçi ve koyuna sabah saatlerinde 15 sokak köpeği saldırdı. Sabahın erken saatlerinde köpek havlamalarını duyan çoban Abdulkerim Çokdoğan, köpeklerin ahıra girip, hayvanları telef ettiğini gördü.
Mizgin Ulaş'a ait ahırda bulanan 100'e yakın keçi ve koyun, köpekler tarafından telef edildiğini gören çoban Çokdoğan, olay sonrası mahalle sakinlerinden yardım istediğini belirtti.
"50 KOYUN VE 50 KEÇİMİZ TELEF OLDU"
Çoban, "Yaklaşık 15 köpek, ahıra girip hayvanlara saldırdı. Yaptığımız ilk tespitlerde 50 koyun ile 50 keçi telef oldu. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor.
Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz, yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz" dedi.
Olay sonrası Beytüşşebap Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, zarar tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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