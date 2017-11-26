SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK İÇİN GÜNDE 30 KM YOL GİDİYOR
Kastamonu Tosya'da bir hayvansever, sokak köpeklerinin aç kalmaması için haftanın 3 günü, 30 kilometre yol gidiyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Orhan Taviloğlu, kar kalınlığının 20 santime ulaştığı bölgede köpeklerin aç kalmaması için yoğun bir çaba harcıyor. Haftanın 3 günü kendisine ait araç ile 30 kilometre yol giden Taviloğlu, köpeklere yiyecek bırakıyor.
HASTA KÖPEKLERİ HASTANEYE DE TAŞIYOR
Taviloğlu, yaralı, hasta köpeklerinde tedavisini üstleniyor. Baygın bir halde köpeği aracına alan Taviloğlu, veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırdı. Veterinerden çıktıktan sonra hasta köpeğin durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Taviloğlu, "Ben esnaflık yapan bir kişiyim. Zamanım ve imkanlarım bu köpekleri doyurmak için yeterli değil. Fakat ben fedakarlık yaparak, bu köpeklerin açlıktan, soğuktan ve de hastalıktan telef olmamaları için her şeyi yapıyorum. Hayvan sever derneklerinden bu sokak köpekleri için destek vermelerini talep ediyorum" dedi.
Orhan Taviloğlu'nun baygın vaziyette bulup, Tosya ilçesinde veterinere getirdiği sokak köpeği ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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