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Sokak ortasında işlenen cinayet kamerada

SOKAK ORTASINDA İŞLENEN CİNAYET KAMERADA

Bursa'da sokak ortasında işlenen cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Sokak Ortasında İşlenen Cinayet Kamerada(8/10)4

Bursa Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan K. (47), 3 çocuk babası spor eğitmeni Ali Özden (39) ile yolda karşılaştı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 şahıs tartıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çeken Erhan K., Özden'e ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Markete sığınan ve yerden kalkamayan Özden, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Erhan K. tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Özden'i kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor. Daha sonra Özden ve zanlının markete girdiği, çevredekilerin paniklediği görüntülerde yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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