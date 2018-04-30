Sokak Ortasında Karısını Kurşuna Dizdi, Kayınvalidesini Yaraladı! Saldırı Anı Kamerada
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Sokak Ortasında Karısını Kurşuna Dizdi, Kayınvalidesini Yaraladı! Saldırı Anı Kamerada

SOKAK ORTASINDA KARISINI KURŞUNA DİZDİ, KAYINVALİDESİNİ YARALADI! SALDIRI ANI KAMERADA

Niğde'de öfkeli koca kendisini terk edip annesinin evine giden karısını sokak ortasında tabancayla öldürdü ve kayınvalidesini yaraladı. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Sokak Ortasında Karısını Kurşuna Dizdi, Kayınvalidesini Yaraladı! Saldırı Anı Kamerada(7/10)3

Niğde'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

2 Nisan'da Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Olay günü aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz, beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan zanlı ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜDE

Cinayet şüphelisi Coşkun Yıkılmaz'ın eşini öldürüp kayınvalidesini de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda Coşkun Yıkılmaz, yolda yürüyen eşi ve kayınvalidesinin arkasından seslenip durduruyor. Elinde silah olan zanlıyı gören Şaziye Yıkılmaz, kızının önüne geçerek korumaya çalışıyor. Önce havaya ateş açan zanlı, daha sonra eşi ve kayınvalidesini kurşunlayıp sakin bir şekilde yürüyerek ayrılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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