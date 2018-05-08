3 Yaşındaki Bebek 4. Kattan Düşerek Can Verdi
İnce'den Erdoğan'a Yanıt: Simitçiye Çağırsa, Oraya Da Giderim
Otoyola Çıkan Timsah Bir Aileyi Yok Etti!
Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı
Sokak Ortasında Karısını Vurdu, Aynı Silahla Kendi Kafasına Sıktı
Kar Sürprizi! Mayıs Ayında Lapa Lapa Yağdı
3. Lige Düşen Efsane Kulüp, Fıfa'dan Gelen Yeni Haberle Sarsıldı
Dünya Kupası Hayali Zehir Oldu
Süper Ligin Dibi Alev Aldı! İşte Kalan Maçlar
Süper Buluş, Uçuş Yasağı Yüzünden Tarih Oluyor
Seyir Halindeyken Korkutan Olay! Bir Anda Torpidodan Çıktı
Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis
Gökdeniz'in Vedası, Rus Taraftarları Ağlattı
Tutankamon'un Mezarındaki Gizli Oda İçin Uzmanlar Son Noktayı Koydu
Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!
Erdoğan'dan 'kur'an Değişmeli' Diyen Fransızlara Tokat Gibi Cevap
Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi
Erdoğan, Seçim Vaatlerinde Beştepe'yi Satacağım Diyen İnce'ye Sert Çıktı: Bu Nasıl Cüce Bir Politika
Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi

sokak ortasında karısını vurdu, aynı silahla kendi kafasına sıktı

SOKAK ORTASINDA KARISINI VURDU, AYNI SİLAHLA KENDİ KAFASINA SIKTI

Ankara'da, boşanma davası açan eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren cani koca daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Hastaneye kaldırılan kocanın durumu ağır.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Sokak Ortasında Karısını Vurdu, Aynı Silahla Kendi Kafasına Sıktı(8/10)5


Ankara'da, boşanma davası açan eşi Satı F.'yi (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Ayhan F., (44) daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan Ayhan F., hastaneye kaldırıldı.



BOŞANMAKTAN VAZGEÇMESİNİ SİTEDİ



Olay, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Satı F., 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada okul yakınında bekleyen Ayhan F., bir süre önce kendisini terk eden ve boşanmak için dava açan eşi Satı F.'nin önünü kesti. Eşinden boşanmaktan vazgeçmesini isteyen Ayhan F., olumsuz yanıt alınca, tepki göstermeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancayı çıkaran Ayfan F., Satı F.'ye doğrulttu. Satı F. korkup kaçmak isterken, eşi Ayhan F. arkasından peş peşe tabancasını ateşledi. Sırtından ve başından vurulan Satı F., kanlar içinde yerde kalırken, Ayhan F. aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.



KATİL KOCANIN DURUMU AĞIR



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satı F.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ayhan F. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Satı F.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Sokak  Ortasında  Karısını  Vurdu  Aynı  Silahla  Kendi  Kafasına  Sıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER