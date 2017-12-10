SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN KADIN ÖLDÜ
Bursa'da Kemal Y, sokak ortasında kurşun Nafiye Şahin'e 9 el ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KADINA 9 EL ATEŞ ETTİ
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Y. (61) isimli şahıs, Nafiye Şahin (40) isimli kadının evinin önüne geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Kemal Y., Nafiye Şahin'e 9 el ateş etti. Mermilerden 4'ü genç kadına isabet etti. Saldırgan kaçarken, Nafiye Şahin'i yerde gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
POLİS HER YERDE ARIYOR
Durumu ağır olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Cinayet Büro Ekipleri Amirliği her yerde Kemal Y.'yi arıyor.
"TOPALLAYARAK KAÇTI"
Cinayet zanlısını gördüğünü iddia eden Engin Kahraman, "Bizim misafirlerimiz vardı, biz onları karşılıyorduk. Silah sesi geldi, ben buraya geldiğimde son mermiyi sıktı ve koşmaya çalıştı. Koşamayınca buradan topallayarak gitti. 1.60 boylarında hafif tombuldu. 9 el ateş açtı, bildiğim kadarıyla aralarında bir husumet vardı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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