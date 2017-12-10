Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
Tbmm'nin 12 Günlük Bütçe Maratonu Başlıyor
Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
Beşiktaşlı Futbolcular, Şampiyonlar Ligi Primi Olarak 240 Bin Tl Kazandı
Kipaş, Avrupa'nın En Büyük Kağıt Fabrikasını Kuruyor
Bitcoin'le Maaş Dönemi Başladı!
Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak
Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor
Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
Bakan Elvan: Türkiye'nin İlk Tasarım Ve İnovasyon Merkezi Mersin'e Kurulacak
Sürpriz İkili Aynı Projede! Dizinin Nerede Yayınlanacağı Bile Belli
İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
İphone'un Efsane Tasarımcısı Görevine Geri Dönüyor
Bitcoin, Vadeli İşlemleri Düşüşle Bekliyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak
Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
Kudüs Zirvesi Öncesi Türkiye'den Net Mesaj: Yalnız Kalsak Dahi Görüşümüz Değişmeyecek

Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN KADIN ÖLDÜ

Bursa'da Kemal Y, sokak ortasında kurşun Nafiye Şahin'e 9 el ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü(8/10)4

Bursa'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KADINA 9 EL ATEŞ ETTİ

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Y. (61) isimli şahıs, Nafiye Şahin (40) isimli kadının evinin önüne geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Kemal Y., Nafiye Şahin'e 9 el ateş etti. Mermilerden 4'ü genç kadına isabet etti. Saldırgan kaçarken, Nafiye Şahin'i yerde gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Durumu ağır olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Cinayet Büro Ekipleri Amirliği her yerde Kemal Y.'yi arıyor.

"TOPALLAYARAK KAÇTI"

Cinayet zanlısını gördüğünü iddia eden Engin Kahraman, "Bizim misafirlerimiz vardı, biz onları karşılıyorduk. Silah sesi geldi, ben buraya geldiğimde son mermiyi sıktı ve koşmaya çalıştı. Koşamayınca buradan topallayarak gitti. 1.60 boylarında hafif tombuldu. 9 el ateş açtı, bildiğim kadarıyla aralarında bir husumet vardı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sokak  Ortasında  Kurşun  Yağmuruna  Tutulan  Kadın  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER