

Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik terör saldırılarına tepkiler sürüyor. Giresun'da beş siyasi partinin il başkanlıklarınca düzenlenen, "Teröre Karşı Giresun Tek Ses" yürüyüşüne sivil toplum örgütleri de destek verdi. Caddelere sığmayan kalabalık açtıkları 250 metre uzunluğunda dev Türk bayrağıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.



Giresun'da, 5 siyasi partinin il başkanlıklarınca İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP İl Başkanlıklarının organize ettiği ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği yürüyüşe, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, siyasi parti il başkanları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.







AYNI DÖNEMDE HEDEF ALDILAR







Ortak basın bildirisini okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı, kalleşçe gerçekleştirilen terör saldırılarını kınamak ve herkese Giresun halkının tek yumruk olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşün gerçekleştirildiğini söyledi.







Son zamanlarda Türkiye üzerinde oyunlar oynanmak istendiğini belirten Çakırmelikoğlu, "Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayacağız. Çünkü bizler her türlü meselenin üstesinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Sözde birbirleri ile ilgisi olmayan terör örgütleri, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, önceki hafta İstanbul'da 44 polisimize, geçen hafta sonu Kayseri'de 14 askerimize yapılan hain saldırı ile canımız gerçekten çok yandı" dedi.







kaynak:yenişafak