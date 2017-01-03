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Sokakta Kimse Kalmasın Projesi
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sokakta kimse kalmasın projesi

SOKAKTA KİMSE KALMASIN PROJESİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarih : 03 Ocak 2017, 14:19
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.



Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlangıcından itibaren Büyükşehir Belediyesi himayesinde 20'nin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları sıcak bir ortama kavuşturduklarını bildirdi.



Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:



"Tespit ettiğimiz kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın öncelikle sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, kişisel bakımlarını yapıyor ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımıza barınma konusunda yardımcı olduğumuz gibi, ailelerine kavuşmak isteyenlerin ailelerine ulaşmaya çalışıyor, memleketlerine dönmek isteyenlere de yine yardımcı oluyoruz. Duyarlı hemşehrilerimizden de ihtiyaç sahiplerinin tespiti hususunda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Hemşehrilerimiz bunun için, Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler."



 



kaynak:haberler








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