SOKAKTA YÜRÜRKEN KAFASINA KÖPEK DÜŞTÜ, GİZEMLİ OLAY İNTERNETİ SALLADI
Çin'de sokak ortasında yürüyen kadının üzerine düşen köpeğin görüntüleri ülkenin en çok konuşulanlarından biri oldu. Polis, bu ilginç olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.
Çin'in Guangzhou bölgesinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, sokakta yürüyen bir kadının kafasına gökyüzünden köpek düştüğü görüldü. Polis olayın araştırıldığını söylerken henüz olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılamadığının da altı çizildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Şanssız kadın beyin sarsıntısı ve ciddi boyun yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü. Olayın videosu internette izlenme rekorları kırdı.
Kaynak: haberinburada
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