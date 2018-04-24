Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek
Nikahı İptal Edilen Çift, Bu Kez Canlı Yayında Evlenecek!
Göle Kimyasal Döken Şoföre, Kamyon Sahibinden Tepki: Utanmıyor Musun
Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız
Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
Meydan Okuması, Arkadaşının Ölümüyle Bitti! İşte O Anların Görüntüsü
Son Dakika! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Yorum: Bizim Abdullah Gül Diye Bir Derdimiz Yok
Abd Ve İran'ın Nükleer Restleşmesinde Yeni Perde
Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye Seçimleri Erteleyin Çağrısı: Kriterlere Uygun Değil
Yolun Verme Kavgasında, Taksici Yayayı Bıçakladı
Oğulları Cinayetten Tutuklanan Aile Ortalığı Birbirine Kattı
Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
Rusya'dan 5 Türk Firmasına Daha Domates İzni
Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu

Sokakta yürürken kafasına köpek düştü, gizemli olay interneti salladı

SOKAKTA YÜRÜRKEN KAFASINA KÖPEK DÜŞTÜ, GİZEMLİ OLAY İNTERNETİ SALLADI

Çin'de sokak ortasında yürüyen kadının üzerine düşen köpeğin görüntüleri ülkenin en çok konuşulanlarından biri oldu. Polis, bu ilginç olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

Tarih : 24 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı(7/10)3

Çin'in Guangzhou bölgesinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, sokakta yürüyen bir kadının kafasına gökyüzünden köpek düştüğü görüldü. Polis olayın araştırıldığını söylerken henüz olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılamadığının da altı çizildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Şanssız kadın beyin sarsıntısı ve ciddi boyun yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü. Olayın videosu internette izlenme rekorları kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sokakta  Yürürken  Kafasına  Köpek  Düştü  Gizemli  Olay  İnterneti  Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER