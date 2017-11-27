SOLDADO'YA ÖLÜM HABERİNİ MAÇTAN SONRA VERDİLER
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez, Antalyaspor maçı sırasında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu.
FENERBAHÇE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
TAKIMI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI
Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı.
Kaynak: haberinburada
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