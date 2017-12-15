Solmaz'a Ait Olduğu Söylenen +18'lik Görüntüler Nişanlısına Soruldu
Antalyaspor'da Deprem! Yıldız Futbolcu İlk Yarıyı Kapattı
Türk Rakibiyle Dalga Geçmeye Çalıştı, Rezil Oldu
Psg'nin Teknik Direktörü Unai Emery Hırsızlık Kurbanı
Barcelona, Arda Turan'ın Boşluğunu Mesut Özil'le Dolduracak
Güntekin Onay'dan Pfdk Kararlarına Sert Tepki: Adil Bulmuyorum
Ziraat Türkiye Kupasında Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu
Epdk, 15 Şirkete Lisans, 7 Şirkete İse Lisans İptal Kararı Verdi
Kocası Ve Kızı Ölümden Dönen Pınar'dan İlk Açıklama!
Türkiye'nin Sürücüsüz İlk Metro Hattı Cuma Günü Açılıyor
Abd'de Obama'nın Getirdiği İnternet Tarafsızlığı Uygulaması İptal Edildi
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bakan Bey Para İstiyor!
Rıza Çalımbay: Kulübümüzü Zora Sokacaksa Transfer Yapmam
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin İtirazını Reddetti
Tmsf, 30 Medya Şirketinin Varlıklarını Satıyor
Transferde Talih Kuşu! Başkan Açıkladı, Pazarlıklar Başladı
Ankaragücü'nden Manisaspor'a Biletli Gönderme
Beşiktaş'ın Yıldızı Talisca'ya Çin'den Çılgın Teklif!
Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı

Solmaz'a ait olduğu söylenen +18'lik görüntüler nişanlısına soruldu

SOLMAZ'A AİT OLDUĞU SÖYLENEN +18'LİK GÖRÜNTÜLER NİŞANLISINA SORULDU

Gelin adayı Solmaz'a ait olduğu söylenen görüntülerle ilgili konuşan nişanlısı Kaan, "Solmaz'a hiçbir yeri benzemiyor. Sizin anneniz, bacınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Solmaz'a Ait Olduğu Söylenen +18'lik Görüntüler Nişanlısına Soruldu(10/10)6

İzdivaç programında şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz'a ait olduğu söylenen +18'lik görüntüler, magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

NİŞANLISI KAAN DA KONUŞTU

Global TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına konuk olan Solmaz, göürntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirtmişti. Solmaz'ın ardından nişanlısı Kaan da olay yaratan görüntüler için suskunluğunu bozdu.

"SİZİN ANNENİZ BACINIZ YOK MU?"

+18'lik görüntülerdeki kişinin Solmaz'la yakından uzaktan alakası olmadığını belirten Kaan, "Solmaz'a hiçbir yeri benzemiyor. Bunu Solmaz diye yayınlayanlara kızıyorum. Sizin anneniz, bacınız yok mu? Haber yapacaksanız doğru haber yapın. Bir haberin önce doğruluğuna bakılır. Kimlerin neleri çıktı bu zamana kadar. Bu terbiyesizliktir. Gerekli kişilere dava açacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Solmaz  A  Ait  Olduğu  Söylenen  +18  Lik  Görüntüler  Nişanlısına  Soruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER