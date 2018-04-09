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Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan BAE'ye Ait Uçağa El Konuldu

SOMALİ'DE, 9 MİLYON DOLAR TAŞIYAN BAE'YE AİT UÇAĞA EL KONULDU

Somali'de, Dubai'den geldiği belirlenen ve içinde 9 milyon dolar nakit para bulunan BAE'ye ait uçak yakalanarak paraya el konuldu.

Tarih : 09 Nisan 2018, 04:20
Puan Ver : Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu(9/10)5

Somali'de, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit para sokmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.

9 MİLYON DOLAR TAŞIYAN UÇAK YAKALANARAK PARAYA EL KONULDU

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Dubai'den geldiği kaydedilen 9 milyon dolar nakit taşıyan BAE'ye ait bir uçağın yakalandığı ve paraya el konulduğu belirtildi. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlatırken, yetkililerden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

SOMALİ İLE BAE ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİLER

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor. Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera limanının işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı. Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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