SOMALİLİ MÜLTECİLERİ YUNANİSTAN DİYE KANDIRIP EDİRNE'YE BIRAKTILAR!
İnsan tacirleri tarafından para karşılığında Yunanistan'a geçirme vaadiyle kandırılan 8 kişilik Somalili mülteci grubu, 'Burası Yunanistan' denilerek, Edirne'ye bırakıldı.
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle Avrupa'ya göçme hayaliyle yola çıkan mülteciler, bir kez daha insan tacirlerinin tuzağına düştü. Kişi başı yaklaşık 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaştıklarını iddia eden Somalili kaçak göçmenler, iddiaya göre 'Yunanistan' diye Edirne'nin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'ne bırakıldı.
GERÇEK GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Yunanistan'a yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Zafer Tangör futbol sahası kenarında sabahlayan mülteci grup, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, bölgede mahalle sakinleri tarafından göründü. Karaağaçlı vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri, söz konusu grup üzerinde yaptığı aramada, serbest dolaşım kimliklerinin olduğunu tespit etti.
"BİN 600 DOLAR PARA VERDİK"
Mülteci grup içerisinde bulunan Abdishakur İbrahim Awale, İHA'ya yaptığı açıklamada, Somali'den yola çıktıklarını ve bir yıl önce Burdur ve Isparta'ya ulaştıklarını söyledi. Daha sonra İstanbul'da bir organizatör aracılığıyla Yunanistan'a geçirilme vaadiyle kandırıldıklarını ve kişi başı yaklaşık 200, toplamda ise bin 600 dolar para verdiklerini iddia etti. Yunanistan'a geçirildiklerini belirterek, organizatörün yanlarından ayrıldıklarını anlatan grup, kandırıldıklarını söyledi.
İSTANBUL'A DÖNDÜLER
Öte yandan, Türkiye'de serbest dolaşım izinleri bulunan grubun, Edirne otogarından İstanbul'a döndüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alman Ordusu Kırmızı Alarm Veriyor! Uçak Ve Helikopterleri Yetersiz
- Emekliye, Öğrenciye, Vergi Borcu Olana Müjde! Yasa Kabul Edildi
- Afrin'den Acı Haber Geldi: 1 Şehit 1 Yaralımız Var
- Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı
- Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
- Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar