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Somalili mültecileri Yunanistan diye kandırıp Edirne'ye bıraktılar!

SOMALİLİ MÜLTECİLERİ YUNANİSTAN DİYE KANDIRIP EDİRNE'YE BIRAKTILAR!

İnsan tacirleri tarafından para karşılığında Yunanistan'a geçirme vaadiyle kandırılan 8 kişilik Somalili mülteci grubu, 'Burası Yunanistan' denilerek, Edirne'ye bırakıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Somalili Mültecileri Yunanistan Diye Kandırıp Edirne'ye Bıraktılar!(9/10)5

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle Avrupa'ya göçme hayaliyle yola çıkan mülteciler, bir kez daha insan tacirlerinin tuzağına düştü. Kişi başı yaklaşık 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaştıklarını iddia eden Somalili kaçak göçmenler, iddiaya göre 'Yunanistan' diye Edirne'nin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'ne bırakıldı.

GERÇEK GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan'a yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Zafer Tangör futbol sahası kenarında sabahlayan mülteci grup, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, bölgede mahalle sakinleri tarafından göründü. Karaağaçlı vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri, söz konusu grup üzerinde yaptığı aramada, serbest dolaşım kimliklerinin olduğunu tespit etti.

"BİN 600 DOLAR PARA VERDİK"

Mülteci grup içerisinde bulunan Abdishakur İbrahim Awale, İHA'ya yaptığı açıklamada, Somali'den yola çıktıklarını ve bir yıl önce Burdur ve Isparta'ya ulaştıklarını söyledi. Daha sonra İstanbul'da bir organizatör aracılığıyla Yunanistan'a geçirilme vaadiyle kandırıldıklarını ve kişi başı yaklaşık 200, toplamda ise bin 600 dolar para verdiklerini iddia etti. Yunanistan'a geçirildiklerini belirterek, organizatörün yanlarından ayrıldıklarını anlatan grup, kandırıldıklarını söyledi.

İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Öte yandan, Türkiye'de serbest dolaşım izinleri bulunan grubun, Edirne otogarından İstanbul'a döndüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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