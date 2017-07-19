SON 32 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI BARAJLARI NE KADAR ETKİLEDİ?
İstanbul'da son 32 yılın en büyük yağış sonrası barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.
İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu.
YÜZDE 73'TEN YÜZDE 74'E ÇIKTI
İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.
NEDEN AZ ARTTI?
Dün yaşanan sel taşkınlarının baraj dolum oranlarını beklendiği ölçüde artırmadığı görüldü. Bunun nedeni, kar suyu ve ara ara yavaş yağışların baraj dolumlarında daha önemli rol oynaması.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Üç Darbeci Asker İçin Özel Önlem! Mahkemeye Ayrı Araçla Getirildiler
- Şakalaşırken Düştükleri Gölette Kaybolan Gençlerin Cesedi Bulundu
- İstanbul'daki Sel Felaketinin Hasarı 200 Milyon Tl
- Turizm Cenneti Kanyonda Parmak Arası Terlik Faciası!
- Meteoroloji'den 7 İl İçin Sağanak Uyarısı Geldi! Peki İstanbul'da Hava Nasıl Olacak?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
- Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alexandre Pato'nun Menajeriyle Görüştü
- Fikret Orman, Taraftarları Üzen Haberi Verdi
- Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
DÜNYA HABERLERİ
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Kapıyla Verdiği Mücadelenin Kazananı Keçi Oldu! Görüntüleri İzlenme Rekoru Kırıyor
- Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdılar!
- Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
- Cumhurbaşkanı Macron'a Dayanamayan Fransa Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar