İstanbul'da son 32 yılın en büyük yağış sonrası barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu.

YÜZDE 73'TEN YÜZDE 74'E ÇIKTI

İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.

NEDEN AZ ARTTI?

Dün yaşanan sel taşkınlarının baraj dolum oranlarını beklendiği ölçüde artırmadığı görüldü. Bunun nedeni, kar suyu ve ara ara yavaş yağışların baraj dolumlarında daha önemli rol oynaması.

Kaynak: haberinburada