Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu
Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?
Yaşamak İstemiyorum Diyerek Pencereye Çıkan Genç Kız Son Anda Kurtarıldı
Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı
İşte 10 Soruda Yeni Kabinenin Şifreleri
Yeni Kabineye Piyasaların İlk Tepkisi Ne Oldu?
Bidonların İçine Saklayıp Denize Attılar, Kaçamadan Yakalandılar
Lüks Otomobil Devi Tata Motors Krizde
Kapıyla Verdiği Mücadelenin Kazananı Keçi Oldu! Görüntüleri İzlenme Rekoru Kırıyor
Kabinede Yer Bulamayan Burhan Kuzu: Allah'a Havale Ediyorum
'uyuşturucuya Hayır' Yürüyüşüne Katılan Muhtar Azası Uyuşturucudan Tutuklandı
Başbakan Yıldırım Açıkladı! 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü Değişti
Tuğrul Türkeş Koltuğunu Kaybetti
Çinli Dev Şirket Zonguldak'ta Fabrika Kuracak
Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdılar!
Ali Babacan Yine Kabineye Giremedi

Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?

SON 32 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI BARAJLARI NE KADAR ETKİLEDİ?

İstanbul'da son 32 yılın en büyük yağış sonrası barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?(9/10)5

İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu.

YÜZDE 73'TEN YÜZDE 74'E ÇIKTI

İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.

NEDEN AZ ARTTI?

Dün yaşanan sel taşkınlarının baraj dolum oranlarını beklendiği ölçüde artırmadığı görüldü. Bunun nedeni, kar suyu ve ara ara yavaş yağışların baraj dolumlarında daha önemli rol oynaması.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  32  Yılın  En  Yoğun  Yağışı  Barajları  Ne  Kadar  Etkiledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER