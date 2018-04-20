'SON BAŞBAKAN OLARAK KONUŞUYORUM' DEYİP HELALLİK İSTEDİ
Başbakan, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bugün karşınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi, Meclis'ten helallik istedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda milletvekili genel seçiminin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması hakkında önergenin görüşmelerine başlandı.
YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda seçim önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi ve Milletvekillerinden helallik istedi.
Kaynak: haberinburada
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