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son bir hafta ıçerisinde 61 terörist etkisiz hale getirildi

SON BİR HAFTA IÇERİSİNDE 61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 23'ü ölü, 12'si sağ olmak üzere toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:08
Puan Ver : Son Bir Hafta Içerisinde 61 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)6


İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 23'ü ölü, 12'si sağ olmak üzere toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda da 26 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, 28 Kasım-5 Aralık tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 254 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 23'ü ölü, 12'si sağ olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, toplamda 61 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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