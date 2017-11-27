Geçtiğimiz aylarda Ronaldo için yapılan büst, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. İspanyol heykeltıraş Arteaga, Portekizli futbolcunun yeni büstünü yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Cristiano Ronaldo için yapılan büst oyuncuya benzemediği gerekçesiyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı ve alay konusu olmuştu.

Bu kez Sevilla doğumlu İspanyol heykeltıraş Navarro Arteaga, yıldız isim için yaptığı büstle büyük beğeni topladı.

Real Madrid müzesine konulan, 89 santimetre uzunluğunda ve 60 kilogram olan yeni bronz büstün Ronaldo'ya tıpatıp benzediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: haberinburada