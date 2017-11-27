SON BÜSTÜYLE DALGA KONUSU OLMUŞTU, YENİSİNİ YAPTILAR
Geçtiğimiz aylarda Ronaldo için yapılan büst, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. İspanyol heykeltıraş Arteaga, Portekizli futbolcunun yeni büstünü yaptı.
Geçtiğimiz aylarda Cristiano Ronaldo için yapılan büst oyuncuya benzemediği gerekçesiyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı ve alay konusu olmuştu.
Bu kez Sevilla doğumlu İspanyol heykeltıraş Navarro Arteaga, yıldız isim için yaptığı büstle büyük beğeni topladı.
Real Madrid müzesine konulan, 89 santimetre uzunluğunda ve 60 kilogram olan yeni bronz büstün Ronaldo'ya tıpatıp benzediği şeklinde yorumlar yapıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar