FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 28 tutuklu asker hakkında karar verildi.

8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, 8 rütbeli askeri "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

14. DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 14. duruşmasında karar açıklandı.

"ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAK" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanıklar eski Yüzbaşı Emre Eryüz, eski Üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan ile eski astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir ve Sadullah Gökçe hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

HAKİM İNDİRİM UYGULAMADI

Fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecindeki pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 8 sanığa takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

20 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar Adem Erken, Alper Kamacı, Adli Aldemir, Cengiz Gümüş, Cihat Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim Donat, İbrahim Türkekul, Kadir Uyar, Muhammet Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız, Ozan Gökbulak, Selami Göktürk, Serkan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel Özdemir'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alarak, sanıkların cezalarında indirim yaparak, bunu müebbet hapis cezasına düşürdü.

DİĞER SUÇLARDAN CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme heyeti, 28 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: haberinburada