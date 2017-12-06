İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Tbmm'den Ortak Bildiri! Trump'ın Skandal Kudüs Kararı, Türk Siyasetini Birleştirdi!

SON DAKİKA! ABD BAŞKANI TRUMP, KUDÜS KARARINI AÇIKLADI: İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIYORUZ!


Son Dakika! ABD Başkanı Trump, Kudüs Kararını Açıkladı: İsrail'in Başkenti Olarak Tanıyoruz!
Tarih : 06 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Kudüs Kararını Açıkladı: İsrail'in Başkenti Olarak Tanıyoruz!(5/10)1

ABD Başkanı Donal Trump, Beyaz Saray'da kabinesini bilgilendirdikten sonra, Kudüs konusundaki tartışmalı kararını resmen açıkladı.

Kudüsü İsrail'in başkenti olarak tanıma anlamına gelen "ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" konusunda konuşan Trump, Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini söyledi.

"HERHANGİ BİR BARIŞTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İşte Trump'ın konuşmasından satırbaşları:

TRUMP: KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR

"İsrail Filistin barışı için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadoğu barışı için elimden geleni yapacağım. İsrail Filistin çatışmasına çözüm bulunacak. İsrail'in başkenti olartak tanıyacaktı. Bu yasa kongreden büyük çoğunlukla çıkmıştı. ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararından bertaraf ettiler. Kudüs'ün bu şekilde tanınması gecikti. Bazıları cesaretleri yok dediler. Şimdi İsrail ile Filistin arasında barış anlaşması çalışmaları var. Atılan bu adımı ABD'nin çıkarına olarak görüyorum. İsrail bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu şehir başbakan ve cumhurbaşkanının evinin olduğu yerdir. Kudüs İsrail'in başkentidir. bundan fazlası da değildir, azı da değildir. Bu bu kadardır.Bu Kudüs büyükelçilik yasası ile de uyumludur."

TRUMP: BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ KUDÜS'E TAŞINACAK

"Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değildir. Dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Kudüs Yahudilerin ibadet ettiği, Hristiyanların bulunduğu, Müslümanların da ibadet ettiği bir yerdir. bir noktayı da ifade edeyim. Bu kararın amacı kalıcı bir barış anlaşmasından ayrılma adımı değilir. Biz bu anlaşmayı istiyoruz. Biz taraf olmuyoruz. Tartışmalı sınırlara herhangi bir şekilde taraf olmuyoruz. Bir barış anlaşmasının kolaylaştırıcı olmasına çalışıyoruz."

TRUMP, KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIDIĞINI ONAYLAYAN İMZAYI ATTI

Bütün taraflara çağrıda bulunuyoruz. Haram-üş Şerif denen bölgenin aynı şekilde kalmasını istiyoruz, barışı istiyoruz. Barışın geleceğine istikrara ve güvenliğe katkı yapacaktır bu adım. Barışa varacağız. Bu kutsal şehir insanlığa hizmet edecektir. Barış ona uzanmak isteyenlerin uzanabileceği uzaklıkta. Çocuklarımız sevgi ve dostluk miras almalılar. Ruhaniyet açısından çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi harika bir gelecek beklemekte. Halklara şu çağrıda bulunuyorum: Tartışmalarınızı şiddetle yapmayın. Bugün kendimizi karşılıklı anlayış ve saygı yoluna sokmalıyız. Tüm olasılıkları tekrar değerlendirelim.

"TAŞINMA İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN TALİMAT VERİYORUM"

Dışişleri Bakanlığı'na talimat veriyorum. Hemen taşınma işlemlerine başlanacak. Bu karar, bizim ABD olarak bölgede kalıcı barış anlaşmasına taahhüdümüzü bozmuyor. Bizler İsrailliler ve Filistinliler için güzel bir anlaşma istiyoruz. Bizler, tartışmalı sınırlar konusunda nihai bir şey söylemiyoruz. Bütün bunlar iki taraf arasındaki anlaşmaya kalmış şeyler.Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı Filistinlileri korusunve Tanrı Amerika'yı korusun.

İMZA ŞOV YAPTI

Trump, açıklamasının ardından kürsünün yanında bulunan küçük masaya geçerek, büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı veren başkanlık kararnamesini imzaladı. İmzalamadan önce kararnameyi kameralara gösteren Trump, ağır ağır imzaladığı dosyayı tekrar kameralara çevirerek, adeta dünyay meydan okudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Abd  Başkanı  Trump  Kudüs  Kararını  Açıkladı  İsrail  İn  Başkenti  
Olarak  Tanıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER