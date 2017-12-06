ABD Başkanı Donal Trump, Beyaz Saray'da kabinesini bilgilendirdikten sonra, Kudüs konusundaki tartışmalı kararını resmen açıkladı.

Kudüsü İsrail'in başkenti olarak tanıma anlamına gelen "ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" konusunda konuşan Trump, Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini söyledi.

"HERHANGİ BİR BARIŞTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İşte Trump'ın konuşmasından satırbaşları:

TRUMP: KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR

"İsrail Filistin barışı için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadoğu barışı için elimden geleni yapacağım. İsrail Filistin çatışmasına çözüm bulunacak. İsrail'in başkenti olartak tanıyacaktı. Bu yasa kongreden büyük çoğunlukla çıkmıştı. ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararından bertaraf ettiler. Kudüs'ün bu şekilde tanınması gecikti. Bazıları cesaretleri yok dediler. Şimdi İsrail ile Filistin arasında barış anlaşması çalışmaları var. Atılan bu adımı ABD'nin çıkarına olarak görüyorum. İsrail bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu şehir başbakan ve cumhurbaşkanının evinin olduğu yerdir. Kudüs İsrail'in başkentidir. bundan fazlası da değildir, azı da değildir. Bu bu kadardır.Bu Kudüs büyükelçilik yasası ile de uyumludur."

TRUMP: BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ KUDÜS'E TAŞINACAK

"Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değildir. Dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Kudüs Yahudilerin ibadet ettiği, Hristiyanların bulunduğu, Müslümanların da ibadet ettiği bir yerdir. bir noktayı da ifade edeyim. Bu kararın amacı kalıcı bir barış anlaşmasından ayrılma adımı değilir. Biz bu anlaşmayı istiyoruz. Biz taraf olmuyoruz. Tartışmalı sınırlara herhangi bir şekilde taraf olmuyoruz. Bir barış anlaşmasının kolaylaştırıcı olmasına çalışıyoruz."

TRUMP, KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIDIĞINI ONAYLAYAN İMZAYI ATTI

Bütün taraflara çağrıda bulunuyoruz. Haram-üş Şerif denen bölgenin aynı şekilde kalmasını istiyoruz, barışı istiyoruz. Barışın geleceğine istikrara ve güvenliğe katkı yapacaktır bu adım. Barışa varacağız. Bu kutsal şehir insanlığa hizmet edecektir. Barış ona uzanmak isteyenlerin uzanabileceği uzaklıkta. Çocuklarımız sevgi ve dostluk miras almalılar. Ruhaniyet açısından çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi harika bir gelecek beklemekte. Halklara şu çağrıda bulunuyorum: Tartışmalarınızı şiddetle yapmayın. Bugün kendimizi karşılıklı anlayış ve saygı yoluna sokmalıyız. Tüm olasılıkları tekrar değerlendirelim.

"TAŞINMA İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN TALİMAT VERİYORUM"

Dışişleri Bakanlığı'na talimat veriyorum. Hemen taşınma işlemlerine başlanacak. Bu karar, bizim ABD olarak bölgede kalıcı barış anlaşmasına taahhüdümüzü bozmuyor. Bizler İsrailliler ve Filistinliler için güzel bir anlaşma istiyoruz. Bizler, tartışmalı sınırlar konusunda nihai bir şey söylemiyoruz. Bütün bunlar iki taraf arasındaki anlaşmaya kalmış şeyler.Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı Filistinlileri korusunve Tanrı Amerika'yı korusun.

İMZA ŞOV YAPTI

Trump, açıklamasının ardından kürsünün yanında bulunan küçük masaya geçerek, büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı veren başkanlık kararnamesini imzaladı. İmzalamadan önce kararnameyi kameralara gösteren Trump, ağır ağır imzaladığı dosyayı tekrar kameralara çevirerek, adeta dünyay meydan okudu.

Kaynak: haberinburada