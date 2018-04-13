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Son Dakika! ABD-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler

SON DAKİKA! ABD-RUSYA RESTLEŞMESİNE HÜKÜMETİN YORUMU: İŞLERİ KARMAŞIK HALE GETİRMESİNLER

Son dakika! Başbakan Binali Yıldırım ABD ile Rusya arasındaki restleşmeye değinirken "İşler zaten karmaşık. Daha karmaşık hale getirmesinler" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Son Dakika! Abd-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile Rusya arasında süren Suriye restleşmesine değinen Yıldırım şunları söyledi:

"KİMYASAL SALDIRI BİR ALÇAKLIKTIR"

ABD ve Rusya arasında sosyal medyada bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardır iç savaş ve göçlerle büyük bir bedel ödedi. İşleri daha karmaşık hallere sokacak hallerden kaçınılmasını dostlarımızdan istiyoruz. Kimyasal silah kullanımı, masum çocukları katletmenin affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Bunu yapanlar bedelini ödemelidir. Ama bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa zarar verecek çapta girişimlerden uzak durulmalıdır. Türkiye olarak müttefiklerimize tavsiyemiz budur.

OHAL KARARI SALI GÜNÜ ALINACAK

Yıldırım yeniden uzatılması gündemde olan OHAL ile ilgili olarak "Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. OHAL konusu orada değerlendirilecek" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEM OLUŞTURMA ÇABASI"

Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği ile ilgili çıkışına ise şu yanıtı verdi: Seçim güvenliği konusunda ülkemizde herhangi bir zaafiyet yok. Geçmişte özellikle, 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu'da seçim güvenliği sıkıntıları yaşandı. Türkiye şu an bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamıyor. Seçimler şeffaf bir biçimde yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının bir kıymeti yoktur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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