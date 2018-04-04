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SON DAKİKA! ABD'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ! 4 PERSONEL KAYIP


Son Dakika! ABD'de Askeri Helikopter Düştü! 4 Personel Kayıp
Tarih : 04 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Son Dakika! Abd'de Askeri Helikopter Düştü! 4 Personel Kayıp(8/10)4

ABD Donanması'na ait eğitim uçuşu yapmakta olan bir helikopter dört mürettebatıyla Meksika sınırında Plaster City yakınlarında düştü.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ VARSAYILIYOR

El Centro Donanma Hava Tesisleri komutanlığından yapılan açıklamada Kaliforniya'nın El Centro bölgesinde yerel saatle 14:35'te meydana gelen kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Piyade CH-53E model helikopterde dört mürettebat bulunuyordu ve şu anda dördünün de hayatını kaybettiği varsayılıyor. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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