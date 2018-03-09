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Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı! Rehineler var, operasyon sürüyor

SON DAKİKA! ABD'DE SİLAHLI SALDIRI! REHİNELER VAR, OPERASYON SÜRÜYOR

Son Dakika! ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde rehinelerin olduğu ve operasyonun devam ettiği bilgisi geliyor.

Tarih : 09 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor(8/10)4

ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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