Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik
Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı
Nazım Hikmet'in Yayımlanmamış Mektubu Ortaya Çıktı: Telgraf Çekecek Adresim Yok!
Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor
Fed Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/Tl 3,58 Seviyesinde
Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
İstanbul'da 15 Ve 16 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz
9 Nüfuslu Aile Yemeğini, Banyosunu Ve Tuvaletini Aynı Yerde Yapıyor
Ak Parti Ve Mhp'nin Hazırladığı İç Tüzükle İlgili Flaş Gelişme
Alzheimer Hastası Yaşlı Kadını Elleriyle Besleyip, Üzerini Temizledi
Yangını Bıraktı, Ortalığı Karıştırdı! Sağlıkçılar Korkudan Kaçtı
Cinayet İşleyen Saldırganın Öldürülmesinde 2 Sanığa Beraat
Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti
Çocuk İstismarına Geçit Yok! 15 Ülkede Whatsapp Operasyonu: 50 Gözaltı
Son Dakika! Abd'den Ankara'ya Sürpriz Ziyaret
3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı
Erdoğan'dan Ohal Çıkışı: Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Kalkması Mümkün

SON DAKİKA! ABD'DEN ANKARA'YA SÜRPRİZ ZİYARET


Son dakika! ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret
Tarih : 12 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Son Dakika! Abd'den Ankara'ya Sürpriz Ziyaret(8/10)4

ABD'den sürpriz ziyaret... Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, Ankara'ya geldi. Ziyaretin sürpriz bir şekilde geliştiği bildiriliyor.



BAŞKENT'TE TEMASLARDA BULUNACAK



Komutan Goldfein, Başkent'te çeşitli temaslarda bulunacak.





İNCİRLİK'İ ZİYARET ETMİŞTİ



ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, geçtiğimiz Ağustos ayında, Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığını ziyaret etmişti.



Üssün resmi internet sitesinde, Goldfein'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen "Doğal Kararlılık" operasyonlarını yerinde incelemek ve operasyona katılan müttefiklerle bir araya gelmek için üsse geldiği belirtilmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Abd  Den  Ankara  Ya  Sürpriz  Ziyaret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER