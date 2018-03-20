SON DAKİKA! ABD'DEN FLAŞ MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI!
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Münbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Münbiç meselesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ilişkileri koparma noktasına getirecek bir açıklama geldi.
Açıklamaya göre Türkiye ve ABD, Münbiç konusunda anlaşmaya varamadı.
ÇAVUŞOĞLU, TILLERSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin hemen ardından bu açıklamanın gelmesi dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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