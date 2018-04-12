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Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz
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Son Dakika! ABD'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz

SON DAKİKA! ABD'DEN KRİTİK SURİYE ÇIKIŞI: SAVAŞI CENEVRE SÜRECİYLE BİTİRECEĞİZ

Son dakika... ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz(10/10)6

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye savaşını bitirmek için Cenevre sürecine bağlı olduğunu söyledi.

RUSYA'YI SUÇ ORTAĞI İLAN ETTİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hala kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

KONGRE LİDERLERİNE HABER VERİLECEK

Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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