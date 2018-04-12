Son dakika... ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye savaşını bitirmek için Cenevre sürecine bağlı olduğunu söyledi.

RUSYA'YI SUÇ ORTAĞI İLAN ETTİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hala kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

KONGRE LİDERLERİNE HABER VERİLECEK

Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada