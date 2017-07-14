Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan atılanların yaptığı 12 bin 600 başvuruyu düşürdü.

ADALET BAKANLIĞI DUYURU YAPTI

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terörist darbe kalkışması sonrasında, Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları, öğrenciler, emekli personel ve bir kısım tüzel kişiler hakkında önlemler alındığı belirtildi. Doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 2 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatılan duyuruda, 16 Mayıs 2017 tarihinde üyeleri atanan komisyonun 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı kaydedildi.

24 BİNDEN 12 BİNE DÜŞMÜŞTÜR

Açıklamada, şöyle denildi: "Komisyon, kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, tüzel kişiliklerin kapatılması, emekli personelin rütbelerinin geri alınması vb. işlemlere karşı yapılan başvuruları incelemekle görevlendirilmiştir. AİHM, önüne gelen konuya ilişkin başvuruyla ilgili olarak emsal niteliğindeki Köksal/Türkiye kararıyla, Komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir. AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken, 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir."

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Komisyon, OHAL kapsamında doğrudan KHK'larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Buna göre komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.

Komisyon ayrıca, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri de görüşüp karara bağlayacak.

GÖREV SÜRESİ

Komisyon, 685 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.

Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapabilecek. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde birinci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

BAŞVURULAR VALİLİKLERE YAPILACAK

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek.

Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Valilikler ve ilgili kurumlar, kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin komisyona iletilecek ve mükerrer başvurular işleme alınmayacak.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu kanun hükmünde kararnamenin kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar komisyon tarafından belirlenecek.

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili KHK hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce yerine getirilecek.

YARGI DENETİMİ

Komisyonun kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Kaynak: haberinburada